07/01/2025 16:44

【大國博弈】騰訊：將與美國國防部討論解決誤解，必要時採取訴訟

《經濟通通訊社7日專訊》騰訊(00700)主席馬化騰發表公告指出，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從中國軍工企業名單中刪除。



騰訊稱，美國國防部較早前將公司列入中國軍工企業名單，但由於公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此認為將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。



他亦稱，與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務。他續指，中國軍工企業名單亦與美國海外資產管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業名單(NS-CMIC名單)不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人(國防部除外)與公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。因此，公司打算啟動複議程序以糾正錯誤。(rh)