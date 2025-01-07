07/01/2025 15:03
【高息定存】渣打特選客戶6個月3.48厘，招商永隆推快閃優惠
《經濟通通訊社7日專訊》2025年伊始，銀行推新優惠吸引全新客戶，當中，渣打香港6個月港元定存年息3.48厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶）透過分行或電話辦理，先到先得。
另外，招商永隆繼續推「即日快閃」定期優惠，9個月港元定存年息達3.5厘，存額由1萬元至2000萬元，只適用於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。
部分銀行則減息，創興下調3個月港元定存年息至3.55厘，存額為10萬元至50萬元以下，適用於新舊客戶透過分行辦理。若門檻較高，3個月定存息仍達3.8厘，適用於全新「悅秀理財」客戶成功開立網上銀行；開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，招商永隆繼續推「即日快閃」定期優惠，9個月港元定存年息達3.5厘，存額由1萬元至2000萬元，只適用於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。
部分銀行則減息，創興下調3個月港元定存年息至3.55厘，存額為10萬元至50萬元以下，適用於新舊客戶透過分行辦理。若門檻較高，3個月定存息仍達3.8厘，適用於全新「悅秀理財」客戶成功開立網上銀行；開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php