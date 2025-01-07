07/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.12488 +12.488 一周 4.05667 +6.096 兩周 4.05952 +6.381 一個月 4.17488 +3.839 兩個月 4.14452 +2.012 三個月 4.14452 +1.797 六個月 4.15494 +2.649 一年 4.15708 +1.398

《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息今日全線上揚，其中，隔夜息升12基點報4.12488厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束四連跌，報4.17488厘，為1月2日以來最高。*一、兩周拆息重返4厘水平*一周及兩周拆息重返4厘水平，反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.142655厘，六個月及一年期拆息分別升至4.15494厘和4.15708厘。*美匯指數隔晚曾跌逾1%*港元匯價早段在7.7721-7.7756之間上落，最新報7.7734，較前收市升0.02%。有報道指，美國候任總統特朗普加徵關稅政策可能較預期溫和，牽動美匯一度大跌逾1%，但特朗普否認報道後，美元從低位反彈。美匯指數最多跌1.1%，低見107.75，最新升至108.361。美匯指數上周連升五天，一度創下109.54的兩年高位。*騰訊等被美國防部列黑名單，拖累港股下挫*另外，美國國防部將包括騰訊(00700)、商湯(00020)和電池製造商寧德時代(深：300750)在內的多間中國科技巨頭，添加到與中國軍方合作的公司名單中，消息拖累港股最多挫390點報19297，創逾一個月低位，跌穿100天線，恒指最新仍跌340點。(cl)資料來源：香港銀行公會