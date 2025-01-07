07/01/2025 09:56

《經濟時評》施羅德：若特朗普實行激進政策，將使全球經濟陷通縮

《環富通基金頻道7日專訊》施羅德投資資深美國經濟學家George Brown及資深新興市場經濟學家David Rees指，由於預計當選總統特朗普在1月20日上任後會採取有利經濟增長的政策，最近上調了對美國經濟的預測。然而，預期或過於樂觀，特朗普可能會付諸實行先前所承諾的激進政策。



*環球貿易和供應鏈中斷打擊經濟增長，為美國帶來滯脹*



「激進型特朗普」情境中有以下四個主要假設。首先，對中國商品徵收60%的關稅並對全球其他地區徵收10%至20%的關稅。第二，邊境管制大幅限制移民，每年遣返一百萬名非法移民。第三，在未來十年主要通過減免個人和企業稅以實行達10萬億美元的寬鬆財政政策。最後是廣泛且加快放寬監管，尤其是對化石燃料和金融業的監管。相對於基準預測，研究顯示以上因素將會使全球經濟陷入通縮。特朗普激進政策對中國的影響不小，儘管這可能會促使大規模的財政刺激政策以促進內需。



相比「美國消費衰退」情境，環球貿易和供應鏈中斷對經濟增長的打擊更為明顯。然而，由於大規模的財政刺激政策，加上報復性關稅以及各地貨幣相對於美元貶值，通脹的下行風險預計會比較有限。而特朗普的激進政策對美國及全球各個地區的經濟有著不同的影響。貿易疲弱、投資決策停滯不前以及市場整體信心受挫，可能會使大多數經濟體走向衰退，並導致大幅減息，但這對美國或會帶來滯脹的影響。



*大幅提高關稅或增商品通脹，打擊遣返移民威脅或更大*



在激進政策的情境下，特朗普或會試圖推出大規模的財政刺激措施，但強勁的需求會加速供應問題惡化。儘管部分影響受強勁的美元和利潤率所抵銷，但大幅提高關稅可能會增加商品通脹。然而，對通脹更大的威脅或來自對移民的打擊及大規模遣返，如果這導致勞動力短缺，最終會引致工資上漲和服務業通脹。



彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute)的分析指，額外的10%進口關稅或使美國通脹暫時增加約一個百分點，但大規模遣返則會使通脹迅速增加超過三個百分點，並需要幾年時間才能恢復正常。國內生產總值(GDP)增長可能會首先因此而下滑，並在2026年前推出刺激措施後才有所改善。皮尤研究中心(Pew Research Center)根據美國社區調查(American Community Survey)的估算顯示，2022年約有830萬名美國僱員為非法移民。



*滯脹將使聯儲局難以放寬幣策，鮑威爾明年或被取代*



估計美國經濟供應受損將使其每年潛在增長率降低至約1.5%，亦即名義增長將偏離實際增長及趨於通脹。正當其他央行在2025年大幅減息之時，滯脹將使美國聯儲局難以放寬貨幣政策，令美元進一步走強。這可能會招致特朗普政府的強烈批評，以至聯儲局主席鮑威爾在2026年5月任期結束時或被其他主張放寬貨幣政策之人所取代。為了刺激經濟增長，美國利率將在2026年底前降至3%。這加上雙赤字，最終將導致美元回落。(wa)