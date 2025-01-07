07/01/2025 12:57

《宏觀銓局－馬桂銓》新年快樂！

《宏觀銓局》新年快樂，祝願讀者來年身體健康、事業興旺。



展望2025年，筆者仍然偏好美國多於其他地區。本欄的長期讀者應該熟悉這句話：「在一班表現平庸的學生中，美國是表現最標青的一個」。筆者持有此觀點已至少五年。雖然我沒有仔細翻查過去的專欄文章，但公司的零售分銷同事曾抱怨指，我在過去五年來都沒有改變過對美國的觀點。「如果它沒有壞，那就不要修理它」，這句話出自 1977 年美國卡特(Jimmy Carter)政府的行政管理和預算局主任Thomas Lance之口。曾任美國第三十九屆總統的卡特於2024年12月29日與世長辭，享年100歲。



卡特任職美國總統期間，曾因1979年能源危機和車廠佳士拿救助計劃而受到外界抨擊，但他的外交政策則備受讚譽。卡特總統於1978年簽署了大衛營協定，結束以色列和埃及之間戰爭。同年12月，他又宣布美國承認中華人民共和國並建立全面外交關係。1979年1月鄧小平訪美，中美兩國簽署相互承認協議並正式建交。歷史學家一致認為，1979年的協議標誌著全球力量重新定位，屬於歷史重大事件：從此美國聯合中國對抗蘇聯，也為東亞地區的和平和經濟快速增長鋪平了道路。



題外話就此打住。讓我們談談美國經濟。在低失業率和強勁消費的支撐下，美國GDP在2025 年預計會增長2%，高於歷史平均的1.8%。通脹料會維持下降趨勢，但要實現聯儲局2%的目標卻非易事。根據當選總統特朗普的政策主張，投資者預計美國通脹將再次升溫。與聯儲局政策利率相關的美國兩年期國債收益率，由11月4日（即美國總統大選前一天）的4.18%，升至截稿時間的4.28%，漲幅達2.6%。10年期國債收益率更從4.28%升至4.62%，同期升幅達7.7%。利率期貨市場反映聯儲局在2025年將減息0.4%，換言之今年減息次數不會超過兩次。



去年標普500指數上升1112點或25%，考慮到期間市場所經歷的擔憂，如此升幅反映了保持投資的重要性。根據統計，在逾千點的升幅之中，有38%可歸功於企業的盈利增長，另有61%則是估值擴張所致。市面上已有不少文章分析，指美國科技巨頭在近年強勁的升幅過後估值已昂貴了很多。 在2024年，「科技六雄」（即英偉達、亞馬遜、Meta、Alphabet、微軟和蘋果）的股價平均上升47%，同年的盈利則增38.9%，市盈率僅上漲了5.8%（從27.6倍升至29.2倍）。整體而言，市場預計今年標普500 指數成分股的平均盈利增長率可達11%，在盈利增長推動下，年內美股的回報可望有雙位數。



就配置而言，相對於其他區域市場，筆者仍然看好美國。對於債券投資者來說，與長期債券相比，短存續期債券的前景更勝一等籌。隨著特朗普於1月20日上任，美國利率市場可能會繼續調整。對股票投資者來說，美國股市的基本面普遍仍然強勁，不過高估值問題，或會使增長之路有點崎嶇。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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