07/01/2025 17:08

《神州經脈》騰訊寧德等被美列為軍企，外儲回落，滬指人幣止跌

《神州經脈》滬綜指今日（7日）低開反彈，盤中一度失三千二關，午後在半導體股拉動下逐漸企穩，終於在連挫四個交易日後止跌，滬指全日收升0.7%，報3229.64點，三千二失而復得；至於深成指更漲1.14%，創業板收升0.7%。惟滬深兩市成交依然低位，全天錄1.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量180億元或1.7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3275，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，止三連跌，全日在7.3200至7.3295之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1879，較上個交易日跌3點子，止六連升，創1月2日以來近一周新低，與市場預測偏離逾1100點。市場人士稱，大行繼續在7.3290附近投放美元流動性，短期人民幣幾無續跌空間；且市場對特朗普加徵關稅的預期比較充分，若實際關稅幅度弱於預期，人民幣的壓力反而可能緩解。





*今日新聞精選*



1. 美國國防部當地時間周一更新「中國軍事企業（Chinese military companies，CMC）」清單，新增騰訊、寧德時代等龍頭企業。今日外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆對此表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



2. 對於被美國國防部列入中國軍事企業清單，騰訊發公告指，公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，被列入清單是一個錯誤，公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤，在此過程中，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從清單中刪除。寧德時代亦表示，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」。



3. 人民銀行數據顯示，2024年12月官方外匯儲備為32023.57億美元，較11月的32658.6億美元減少635.03億美元，降幅1.94%。此外，12月黃金儲備報7329萬盎司，較11月的7296萬盎司增加33萬盎司，連續第二個月增持黃金。國家外匯管理局稱，12月，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。



4. 據外媒報道，美國當選總統特朗普接受清談節目主持人訪問時表示，他與中國國家主席習近平已通過雙方的代表傾談，相信自己與習近平會融洽相處，但強調必須是雙向。不過，特朗普再度批評中國在經濟上「剝削」美國。中國外交部發言人郭嘉昆今日回應稱，中方重視特朗普上述表態，中美透過各種方式保持著溝通。中方願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美關係「穩定、健康、可持續」發展。



5. 中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部部長耶倫今日舉行視頻通話。《央視新聞》指，雙方同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。中方並就美對華經貿限制措施表達關切。美國財政部則發聲明指出，耶倫對美國財政部日前通報遭到黑客入侵，向北京提出嚴正關切，並就「中國的非市場政策和作為，以及工業產能過剩」向中方提出警告，稱若不解決將為雙邊關係帶來壓力。



6. 西藏日喀則市定日縣今早9時05分發生6.8級地震，截至下午3時已造成95人遇難、130人受傷，房屋受損情況仍在統計。定日縣絨轄鄉電力中斷，措拉山口和加措拉山口出現塌方。國家發改委緊急下達1億元中央預算內投資，支持西藏地震災區災後應急恢復；財政部、應急管理部亦緊急預撥1億元中央自然災害救災資金，支持西藏做好地震災害救災工作。



7. 國家發改委公布《全國統一大市場建設指引（試行）》。其中提到，有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。



8. 泰國總理府今日發布聲明稱，泰國總理佩通坦當日在記者會表示，幾日前失聯的中國演員王星已被找到，「泰國警方正等待在泰緬邊境湄索地區接他」。佩通坦稱，泰國政府須盡力謹慎妥善處理此案，以減少對旅遊業的影響。(sl)