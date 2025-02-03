07/01/2025 08:30

【大國博弈】特朗普稱與習近平通過代表交談，料未來相處融洽

《經濟通通訊社7日專訊》據《路透》報道，美國當選總統特朗普6日表示，他和中國國家主席習近平已經通過代表進行了交談，他相信他們會相處融洽。



特朗普在接受採訪時表示：「我們已經在交談了。我們一直在通過他們的代表進行交談。」特朗普稱習近平是一個強大且有力量的人，在中國受到尊敬。



特朗普將於本月20日就職美國總統。他說：「我認為我們可能會相處得很好，但你知道，這必須是雙向的。」他在採訪中還再次指責中國在經濟上「剝削」美國。



特朗普此前邀請習近平和其他外國領導人參加他本月晚些時候在華盛頓舉行的就職典禮，但專家稱習近平不太可能出席。特朗普已任命多名對華鷹派人士在其政府擔任要職，他曾表示將對中國商品額外徵收10%的關稅，除非北京採取更多措施阻止販運芬太尼。而他在競選時曾威脅對中國商品徵收超過60%關稅。(ry)