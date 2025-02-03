07/01/2025 08:46

【大國博弈】美國防部將騰訊、寧德、長鑫存儲等列軍工合作黑名單

《經濟通通訊社7日專訊》美國國防部周一(6日)表示，已將包括騰訊控股(00700)和寧德時代(深:300750)在內的多間中國科技巨頭，列入與中國軍方合作的企業名單。



根據美方公布的文件，這份名單新增騰訊、寧德時代、芯片製造商長鑫存儲技術(CXMT)、移遠通信(滬:603236)和無人機製造商道通智能(Autel Robotics)。



根據《聯邦公報》上發布的通知，每年更新的「與中國軍方合作的公司名單」指定了134家公司。其他被列入名單的公司還包括華大智造(滬:688114)和原能細胞。



*騰訊、寧德時代及移遠通信紛稱美方做法錯誤*



騰訊就此發布聲明，稱美方將其列入上述名單「顯然是一個錯誤」。騰訊澄清公司不是軍工企業或供應商。「與制裁或出口管制不同，這次被列入名單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」



寧德時代亦稱被列入名單是一個錯誤，表示其「沒有從事任何與軍事有關的活動」。移遠通信發言人表示，該公司「不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大樓重新考慮其指定，這顯然是錯誤的」。(ry)