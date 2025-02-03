07/01/2025 09:08

【大國博弈】美媒指關稅計劃「縮水」，特朗普發文否認

《經濟通通訊社7日專訊》北京時間1月6日晚7點左右，美國《華盛頓郵報》引述消息道稱，美國當選總統特朗普的助手正在探討適用於所有國家、但僅覆蓋關鍵進口商品的關稅計劃，這與特朗普競選時宣布的全面關稅計劃存在明顯差異。



報道稱，特朗普曾呼籲對美國進口的所有商品徵收10%或20%的「普遍」關稅，但目前討論面臨關稅的商品將出自那些被認為對美國國家經濟安全至關重要的行業，可能包括國防工業供應鏈(鋼、鐵、鋁和銅)、關鍵醫療設備(注射器、針頭、藥瓶和醫藥材料)，以及能源生產(電池、稀土礦，甚至光伏面板)。



上述計劃將如何影響特朗普針對墨西哥、加拿大和中國的關稅尚不明朗；但受消息影響，美元指數一度下跌超1%，最低跌至107.7474，離岸人民幣則強力反彈，一度漲至7.3124。



惟在報道發布三小時後，特朗普就在其自創的社交媒體網站Truth Social發文否認了《華盛頓郵報》的報道內容，稱報道引用的匿名信源不存在，並且其關稅政策會被削弱的說法也是錯誤的。特朗普稱，「這是另一個假新聞的例子。」(ry)