07/01/2025 16:29

【大國博弈】外交部斥美方設歧視性清單，遏制中國發展

《經濟通通訊社7日專訊》當地時間1月6日，美國國防部更新「中國軍事企業（Chinese military companies，CMC）」清單，新增騰訊(00700)、寧德時代(深:300750)等龍頭企業。今日外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆對此表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展。



郭嘉昆補充，中國人民的發展權利不可剝奪，不容無視。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中國企業的非法單邊制裁和長臂管轄。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，維護自身正當發展權利。



美國國防部更新後的CMC清單現包括134家中國公司，除了騰訊寧德外，還有商湯、長江存儲、中集集團、雲從科技、中國商飛等。(ry)