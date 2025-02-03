07/01/2025 15:41

【大國博弈】美財政部：針對黑客入侵，耶倫向中方表達嚴正關切

《經濟通通訊社7日專訊》中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部部長耶倫今日舉行視頻通話。美國財政部發聲明指出，耶倫在與何立峰視頻通話時，對美國財政部日前通報遭到黑客入侵，向北京提出嚴正關切。耶倫指，中國國家支持的行為者從事「惡意網路活動」，影響美中關係。



美財政部聲明並指，耶倫還就「中國的非市場政策和作為，以及工業產能過剩」向中方提出警告，表示若不解決，這些問題將為雙邊關係帶來壓力。



美國財政部日前通報，去年12月遭到黑客入侵，導致財政部一部分工作站遭人駭入、一些非機密文件被下載。不過，中方駁斥是幕後黑手說法，並稱這些指控「毫無根據」。而在今日中國媒體報道何立峰與耶倫視頻通話，就指中方就美對華經貿限制措施表達關切，特別是就美近期實施的貿易調查等闡明立場；又指此次視頻通話坦誠、深入、富有建設性，雙方同意保持溝通聯係的重要性。(ct)