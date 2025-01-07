19,344.78
-343.51
(-1.74%)
19,368
-369
(-1.87%)
高水23
7,001.44
-134.04
(-1.88%)
4,307.17
-87.91
(-2.00%)
938.33億
3,193.41
-13.51
(-0.421%)
3,759.48
-9.49
(-0.252%)
9,884.28
-1.37
(-0.014%)
2,052.69
-0.19
(-0.01%)
101,754.9700
-480.6300
(-0.470%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0595
澳元最佳客戶買入價
4.8700
歐元最佳客戶買入價
8.0890
英鎊最佳客戶買入價
9.7526
日圓最佳客戶買入價
4.9249
休市美股: 1月9日休市
恒生指數
19,344.78
-343.51
(-1.74%)
期指
高水23
19,368
-369
(-1.87%)
國企指數
7,001.44
-134.04
(-1.88%)
科技指數
4,307.17
-87.91
(-2.00%)
大市成交
938.33億
股票
829.58億
(88.410%)
窩輪
45.02億
(4.798%)
牛熊證
63.73億
(6.792%)
即時更新：07/01/2025 11:07
可賣空股票總成交
1,075.97億
主板賣空
195.78億
(18.196%)
更新：06/01/2025 16:59
上証指數
成交：2,179.11億
3,193.41
-13.51
(-0.421%)
滬深300
3,759.48
-9.49
(-0.252%)
深証成指
9,884.28
-1.37
(-0.014%)
MSCI中國A50
2,052.69
-0.19
(-0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
101,754.9700
-480.6300
(-0.470%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0595
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8700
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.0890
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.7526
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9249
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

2024電影票房十大|本地全年總票房13.4億業界評不理想 ...
職場 小薯茶水間

2024電影票房十大|本地全年總票房13.4億業界評不理想 ...
走進伊勢！探索日本「海女」古老而神秘的生活方式，危險而非凡的...
Art & Living 建築.藝術.遠方

走進伊勢！探索日本「海女」古老而神秘的生活方式，危險而非凡的...
政經專訪

【專訪】林本利系列專訪逢周五登場，股市篇：勿驚美股調整，港股那些可以放心買那些勿沾手
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00388 香港交易所00001 長和
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54
貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03
大國博弈
說說心理話
聖誕新年特輯
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
秋天養生食療
消委會報告
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188/支)
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
101,754.97
-480.63
-0.470%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,683.1400
-4.3000
-0.117%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0517
-0.0011
-1.992%
更新：07/01/2025 11:05
貴金屬
XAU 黃金現貨
2,637.6000
+3.1700
+0.120%
XAG 白銀現貨
29.9732
+0.0475
+0.159%
更新：07/01/2025 11:05
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,456.1800
-6.8800
-0.470%
CAD 美元/加元
1.4333
-0.0007
-0.052%
TWD 美元/新台幣
32.7358
-0.0097
-0.030%
更新：07/01/2025 11:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處