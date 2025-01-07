07/01/2025 09:49

【聚焦人幣】中間價止六連升，人幣即期開市升96點子報7.23

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1879，較上個交易日跌3點子，止六連升，創1月2日以來近一周新低，上個交易日報7.1876，與市場偏離逾1100點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開96點子，報7.2300，上個交易日即期匯率收盤報7.2396。



人民幣市場價已接近交易區間下限，不過隔夜美元指數略微回落，這小幅緩解了人民幣的外部壓力；但特朗普上任在即，人民幣缺乏積極因素，短期單邊壓力仍明顯，監管層也不得不繼續強力過濾，釋放堅定的維穩決心，避免市場預期進一步惡化。



*美媒指關稅計劃「縮水」，特朗普發文否認*



隔夜美國《華盛頓郵報》引述消息報道稱，美國當選總統特朗普的助手正在探討適用於所有國家、但僅覆蓋關鍵進口商品的關稅計劃，這與特朗普競選時宣布的全面關稅計劃存在明顯差異。



消息引發市場明顯波動，美元指數一度下跌超1%，最低跌至107.7474，離岸人民幣則強力反彈，一度漲至7.3124。然而，特朗普很快就在其自創的社交媒體網站Truth Social發文否認，稱報道引用的匿名信源不存在，並且其關稅政策會被削弱的說法也是錯誤的，隨後美元跌幅大大收窄。(jq)