07/01/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升21點子止三連跌，報7.2375

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3275，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，止三連跌，全日在7.3200至7.3295之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升112點子，報7.3338。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1879，較上個交易日跌3點子，止六連升，創1月2日以來近一周新低，上個交易日報7.1876。



市場人士表示，大行繼續在7.3290附近投放美元流動性，短期人民幣幾無續跌空間；且市場對特朗普加徵關稅的預期比較充分，若實際關稅幅度弱於預期，人民幣的壓力反而可能緩解。



隔夜美媒報道稱，特朗普的幕僚正在研究一些關稅計劃，將適用於所有國家但只涵蓋關鍵進口商品，消息引發市場明顯波動，但很快特朗普就發文否認了這一報導，美元跌幅大大收窄。



目前市場人士普遍認為，美國對華加徵加60%的關稅可能性相對較小，但仍可能對華商品採取較高的關稅，人民幣或向7.5元一線靠近；但若中間價繼續持穩在7.19附近，那麼人民幣續跌空間已非常有限。(jq)