07/01/2025 09:36

《ＡＩ熱潮》零一萬物否認被阿里雲收購，再傳阿里僅收編員工

《經濟通通訊社7日專訊》內媒《第一財經》昨報道稱，阿里雲正洽談收購大模型獨角獸零一萬物的預訓練團隊，已談好報價。不過，零一萬物今日凌晨就阿里收購傳聞發文辟謠，指「傳言零一萬物將被收購、經營問題等不實言論屬於惡性中傷」；零一萬物創始人李開復也在朋友圈發表回應，強調網上「阿里收購零一萬物」相關傳聞不實，「2024年，零一萬物收入一個多億(訂單更多)，2025年會數倍增長」，2025 年是大模型考驗年、應用爆發年、商業化淘汰年，「大家還是專注這些真正重要的事情吧」。



然而，內媒《36氪》的《智能湧現》欄目報道稱，零一萬物的預訓練團隊和Infra團隊自去年12月以來發生了不小變動，當月中旬零一萬物對整個預訓練算法團隊和Infra團隊裁員，範圍包括矽谷團隊；當月末，「零一萬物預訓練算法團隊獲得通義團隊offer，Infra團隊則獲得阿里雲offer；目前阿里對零一萬物團隊的收編以提供工作崗位的形式進行，而非收購」。



報道還引述知情人士透露，今年1月初，李開復曾在內部會議上提到，零一萬物資金緊張，預訓練投入的資金比較大，公司計劃轉型做應用。有零一萬物員工則稱，團隊先在12月中旬收到裁員通知，過了一周左右就收到阿里的口頭offer，具體條款還未開始商談，「通義和阿里雲那邊安排了一些leader，和零一團隊的成員做了一對一地溝通」。



阿里雲和零一萬物剛於今年1月2日達成模型平台業務的戰略合作，雙方將成立「產業大模型聯合實驗室」，聯手加速大模型從技術到應用的落地，進一步擴大產業大模型的生態整合。(sl)