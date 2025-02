Autel Robotics Co., Ltd.

AVIC Aerospace Systems Co., Ltd.

AVIC Airborne Systems Co., Ltd.

(formerly China Avionics Systems

Co., Ltd. )

AVIC Asset Management Corporation Ltd.

AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.

Changhe Aircraft Industries (Group)

Co., Ltd.

Shenyang Aircraft Design Institute

Xi’an Aircraft Industry Group Co., Ltd.

Baicells Technologies Co., Ltd.

BGI Group (List 2 only includes BGI

Genomics Co., Ltd. )

Forensic Genomics International (FGI)

MGI Tech Co., Ltd. (MGI)

ChangXin Memory Technologies, Inc. (CXMT)

Addsino Co., Ltd.

Aerospace Precision Products Co., Ltd.

Aisino Corporation

China Aerospace Automotive Co., Ltd.

China Cargo Airlines Co., Ltd.

China Airport Construction Group

Corporation

China Communications Constructions

USA, Inc.

China Traffic Construction USA, Inc.

John Holland Group Pty Ltd.

John Holland Services Pty Ltd.

China COSCO SHIPPING Corporation Limited

(COSCO SHIPPING)

COSCO SHIPPING (North America) Inc.

COSCO SHIPPING Finance Co., Ltd.

China International Information Services

Ltd.

Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd.

Cheng Du Westone Information Industry

Co., Ltd.

GLARUN Technology Co., Ltd.

Guangzhou GCI Science & Technology

Co., Ltd.

Phoenix Optics Company Limited

Shanghai East China Computer Co., Ltd.

Taiji Computer Co., Ltd.

CNOOC China Limited (CNOOC China Ltd. )

CNOOC International Trading Co., Ltd.

(CNOOC International Trading)

Harbin First Machinery Group Ltd.

China Shipbuilding Trading

Co., Ltd. (CSTC)

Heilongjiang Northern Tools Co., Ltd.

Oriental Blue Sky Titanium Technology

Co., Ltd.

Xi’an Aerospace Tianhua Data Technology

Co., Ltd.

China Construction America, Inc.

China Unicom Group (BVI) Co., Ltd.

Chengdu Dahua Wisdom Information

Technology Co., Ltd.

China International Marine Containers

(Group) Co., Ltd. (CIMC)

China United Network Communications

Co., Ltd.

Commercial Aircraft Corporation of China

Limited (COMAC) and related subsidiaries:

Beijing Aeronautical Science & Technology

Research Institute (Beijing Research

Center)

COMAC America Corporation (CAC)

Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd.

(Assembly Manufacturing Center)

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

(CATL)

CSSC Offshore & Marine Engineering

(Group) Company Limited (COMEC) and

related subsidiaries:

Guangzhou Wenchong Shipyard Co., Ltd.

Huacheng (Tianjin) Ship Leasing Co., Ltd.

Origincell Technology Co., Ltd.

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

SDIC Intelligence (Xiamen) Information

Co., Ltd.

Xiamen Meiya Zhongmin Electronic

Technology Co., Ltd.

Better Way Enterprises Limited

China IC Capital Co., Ltd.

Magnificent Tower Limited

Semiconductor Manufacturing North China

(Beijing) Corporation

SilTech Semiconductor Corporation

SMIC, Americas

SenseTime Group, Inc.

Shenzhen Dajiang Baiwang Technology

Co., Ltd.

Sinotrans & CSC Holdings Co., Ltd.