07/01/2025 16:21

【外儲下降】中國12月外儲減635億美元，黃金儲備連增兩月

《經濟通通訊社7日專訊》人民銀行數據顯示，2024年12月官方外匯儲備為32023.57億美元，較11月的32658.6億美元減少635.03億美元，降幅1.94%。



此外，數據顯示，12月黃金儲備報7329萬盎司，較11月的7296萬盎司增加33萬盎司，連續第二個月增持黃金。



國家外匯管理局表示，2024年12月，受主要經濟體央行貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。(sl)