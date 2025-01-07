07/01/2025 16:46

澳門國際機場去年旅客量突破764萬人次，按年增48%

《經濟通通訊社7日專訊》澳門國際機場表示，機場2024年旅客量突破764萬人次，達到近年的新高點；航班升降量超過5.9萬架次，分別比去年同期增加48%和41%。



2024年12月聖誕節及新年前夕的旅遊高峰期，單月機場錄得客運量68萬人次，飛機起降量5,280架次，與2023年同月比較，分別增加14%及9.6%。在聖誕假（2024年12月20日至25日）期間，平均每天處理逾2.2萬旅客人次，其中12月22日錄得2.5萬人次，為單日最高。



現時，澳門國際機場有27家航空公司營運，提供41個航點。



貨運市場方面，2024年航空貨運處理量達10.8萬噸，較去年同期增長近七成。2024年12月，澳門國際機場橫琴前置貨站亦舉行落地儀式，正持續推進設計及後續報審工作，預計將於今年首季啟動建設，期望能提升本澳航空物流能力。(cl)