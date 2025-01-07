07/01/2025 08:51

【美國大選】市場變化：美媒指特朗普關稅戰縮水，美元一度急跌

《經濟通通訊社7日專訊》《華盛頓郵報》周一(6日)引述知情人士，表示美國候任總統特朗普正探索適用於每個國家、但僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，意味關稅關稅範圍收窄。



不過，特朗普在Truth Social社交平台上指，該報道不正確，強調他的關稅政策不會縮水。



＊美元創一年最大盤中跌幅＊



《華郵》的報道影響市場，彭博美元指數跌逾1%，創逾一年來最大盤中跌幅。不過，特朗普發帖澄清後，美元兌多數主要貨幣周一跌幅收窄，下跌0.6%。



XTB研究主管Kathleen Brooks表示，美元一開始的下跌，是對未經證實的報道反應過度，但確實顯示了前進的方向，市場已經累積大量美元長倉，正面臨著反轉風險。(rc)