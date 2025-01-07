07/01/2025 09:24

【美國大選】權力交接：聯儲局副主席巴爾將辭職，免與特朗普爭執

《經濟通通訊社7日專訊》聯儲局負責銀行監管的副主席巴爾(Michael Barr)計劃辭職，以避免與候任總統特朗普有爭執。



聯儲局周一(6日)表示，除非提前確認繼任人選，巴爾計劃於2月28日卸任。他將繼續擔任聯儲局理事。



巴爾表示，負責銀行監管的副主席一職是在全球金融危機之後設立的，目的是強化聯儲局對金融體系監管的透明度和問責制，這一職位產生爭議的風險可能會分散聯儲局對使命的關注度。



巴爾去年11月被問及如果特朗普試圖強迫他離開，他會怎麼做。當時巴爾表示計劃完成整個任期。他作為監管副主席的任期原定於2026年7月結束。(rc)