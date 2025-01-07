07/01/2025 14:50

【ＡＩ熱潮】AI新創企業融資額去年達970億美元，創歷史新高

《經濟通通訊社7日專訊》創業投資者於2024年在美國人工智能初創公司投入970億美元，創下歷史新高。馬斯克的xAI、OpenAI和Anthropic等公司都得到了大筆投資。



根據周二(7日)發布的PitchBook數據，以人工智能為重點的交易佔所有初創公司投資的比例逐漸增加。研究公司表示，去年美國初創公司共籌集的總額2090億美元中，幾乎有一半流向人工智能公司，這是有史以來最高的比例。



歐洲方面，PitchBook數據顯示，初創公司融資額從2023年的667億美元下降至2024年的616億美元。亞洲的融資額也從2023年的1001億美元下降至759億美元。(rc)