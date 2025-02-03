08/01/2025 11:35

【大國博弈】騰訊遭美國防部列黑名單，大摩：有移除先例

《經濟通通訊社8日專訊》美國國防部將騰訊(00700)列入與中國軍方合作的黑名單，摩根士丹利稱，名單上公司並沒有被禁止在美國進行交易活動，亦注意到之前有小米(01810)、中微(滬:688012)等上訴及獲移除名單之內例子。



大摩在研報中指出，雖然名單可能會影響聲譽，並潛在遭到商業限制，但該行亦稱，騰訊基本面看法完好，近期小商店加速發展及去年資本管理能力改善為近期催化劑，騰訊目標價為570元，評級「增持」。(rh)



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