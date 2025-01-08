08/01/2025 17:06

《外圍焦點》美國公布ADP就業變動，FOMC公布會議記錄

《經濟通通訊社8日專訊》美股三大指數昨日（7日）收市報跌，英偉達大跌6.2%，大型科技股遭到拋售，給市場造成沉重壓力。道指跌178.20點或0.42%，報42528.36點；標普500指數跌66.35點或1.11%，報5909.03點；納指跌375.30點或1.89%，報19489.68點。港股方面，恆生指數收市報19279，跌167點或0.9%，成交1684億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲和英倫銀行官員David Bailey參加英國金融服務競爭力和成長目標聽證會。9:30pm，美聯儲理事沃勒在經濟合作與發展組織(OECD)的會議就經濟前景發表講話。9日凌晨3:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布12月17日會議記錄。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由3.2%收窄至1.4%，月率升幅料由0.4%擴大至1.5%；12月消費者信心指數。9:15pm，美國公布12月ADP就業變動，料由14.6萬降至13.9萬。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.4萬升至186萬；首次申請失業救濟金人數料由21.1萬升至21.5萬。11:00pm，美國公布11月批發庫存，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%；11月批發貿易月率料由下滑0.1%改善至升0.2%。明日，中國公布12月貨幣供應M1，年率跌幅料由3.7%收窄至1.5%；12月貨幣供應M2年率升幅料由7.1%擴大至7.3%。4:00am，美國公布11月消費信貸，料由192.4億美元降至105億美元。(wa)