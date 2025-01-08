08/01/2025 07:50

《國金頭條》大型科技股下挫，英偉達大跌6.2%，拖累美股走低

《經濟通通訊社8日專訊》美股三大指數周二（7日）收市報跌，英偉達大跌6.2%，大型科技股遭到拋售，給市場造成沉重壓力。此外，債券市場拋售加劇，因為投資者猜測聯儲局鑒於通脹風險，不會在7月之前降息。



道指跌178.20點，或0.42%，報42528.36點；標普500指數跌66.35點，或1.11%，報5909.03點；納指跌375.30點，或1.89%，報19489.68點。



美國國債全線走低，390億美元10年期國債發行的中標孳息率，達到2007年以來最高。一系列投資級債券發行交易也令市場承壓。



*通脹壓力未除美元走高*



美國經濟數據顯示就業市場穩定且服務業依然強勁， 11月職位空缺數升至6個月高位，而12月服務業增長加快。美元走高。美匯指數漲0.2%，至108.55。歐元兌美元跌0.4%，至1.035。美元兌加元漲0.1%，至1.4349。



美元兌日圓漲0.1%，至157.81。三井住友信託銀行駐紐約交易員Takeru Yamamoto說：「日圓拋售可能是由於對日本央行1月會議缺乏加息預期。」



*全球央行繼續推動黃金需求*



紐約期金微升0.7%，報每盎司2665.99美元。世界黃金協會(WGC)公布最新數據，2024年11月份全球央行繼續推動黃金需求，新興市場再次佔據黃金購買量最大份額。



數據顯示，各國央行總計淨增持53噸黃金。印度央行11月再增加8噸黃金儲備，黃金總持有量達876噸，保持其2024年僅次於波蘭的第二大買家地位。



美國遭冬季風暴吹襲，刺激取暖燃料的需求，同時帶動油價上升。紐約期油升1.00%，報每桶74.30美元；布蘭特期油升1.02%，報每桶77.08美元。(jf)