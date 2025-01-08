08/01/2025 08:35

【美國大選】市場變化：特朗普拒絕在新任期內，新建任何風電場

《經濟通通訊社8日專訊》美國候任總統特朗普周二（7日）表示，他將尋求制定政策，在他第二個總統任期內不建設任何風電場。美媒指出，這威脅到計劃中數十億美元的風電項目。



特朗普在他位於佛羅里達州的海湖莊園舉行記者會，大篇幅反對風力發電，他說：「我們將制定政策，不要建風車。」他批評這種可再生能源過於昂貴，對環境和鯨魚有害。



他特別提到了紐澤西州近海一個200颱風力渦輪機項目，似乎指的是EDF Renewables和殼牌正在開發的一個項目。其他風電項目可能受到威脅的公司包括Avangrid、Orsted AS和Invenergy LLC。他說：「他們在我們的國家亂扔垃圾，」特朗普說，「沒有人想要它們，而且這些東西非常貴。」



特朗普曾表示要在上任第一天，就發布針對風電場的行政命令，但他周二的講話是迄今發出的最尖銳威脅。作為總統，他將擁有廣泛的權力，來否決正在規劃中美國近海數十億美元的項目，以及在大片聯邦土地上擬議的風電場。(jf)