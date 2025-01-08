08/01/2025 10:47

【美國大選】國際反應：特朗普不排除出兵搶佔格陵蘭和巴拿馬運河

《經濟通通訊社8日專訊》美國候任總統特朗普在周二（7日）於佛羅里達海湖莊園的記者會上，公開表達吞併格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河的意圖，而且拒絕排除動用軍事或經濟脅迫手段達成目的。



被記者問及是否願意承諾，不會為控制格陵蘭或巴拿馬運河而動武時，特朗普回應說，他不會就此做出承諾：「這兩個問題上我都不能給你們任何保證，但我可以這樣說，我們需要它們來確保經濟安全。」



特朗普表示，他將動用高關稅威逼丹麥放棄格陵蘭島。他說：「大家甚至不知道丹麥對它是否有合法權利，但如果他們有，他們應該放棄，因為我們需要它來維護國家安全，這是為了自由世界，我說的是保護自由世界。」



他還表達了對美國軍援加拿大，及雙邊貿易逆差的不滿，說兩國合併真的可以成事。他說：「我們一直是好鄰居，但我們沒法永遠這樣。」



＊準備將「墨西哥灣」改為「美利堅灣」＊



在同一場合，特朗普還表示他將尋求擴大美國在西半球的影響力，包括準備將「墨西哥灣」更名為「美利堅灣」。他說：「我們將把墨西哥灣更名為美利堅灣，它有一個美麗的環，覆蓋了很多領土，多美的名字啊，而且也很貼切。」(jf)