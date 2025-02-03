08/01/2025 08:57

【大國博弈】商務部：反對美將11家中企列出口管制「實體清單」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》中國商務部新聞發言人7日表示，美方以所謂涉軍為由，將11家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。



發言人並稱，長期以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國實體，嚴重損害相關實體合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦和發展。



美國商務部3日宣布把中國、緬甸、巴基斯坦的13個實體列入「實體清單（Entity List）」，其中，11家實體來自中國。被列入清單的實體會受到嚴格的出口管制。11個中國實體既有企業也有研究機構，它們被指控提供軍民兩用物項，並與令人關切的活動存在明顯關聯，包括高超音速武器開發、高超音速飛行器設計和建模、使用專有軟件對武器設計和破壞進行建模，以及支持軍民融合。