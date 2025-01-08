08/01/2025 14:59

《本港經濟》恒生薛俊昇料今年美國減息4次，全年共減息一厘

《經濟通通訊社8日專訊》香港信保局今日舉辦「2025環球經濟與香港出口展望」研討會，恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，預期美國通脹將繼續回落，料明年美國將減息3-4次，每一次減息25點子。



他指出，全球央行今年逐步減息，反映減息周期已經確立。目前美國息口仍然高企，經濟需求開始回落，將有利通脹數據繼續回落，給予美聯儲減息空間，明年料共減息一厘，惟認為高息環境仍然持續。



*零售市道逐步復甦*



薛俊昇指出，今年香港息口有機會跟隨美國減息再進一步回落，息口的回落將利好企業及市民。他續稱，本港零售市場開始復甦，惟仍然未到疫前高峰，當中主要受港元匯價跟隨美元走強、機票價格上升等因素影響，但認為當政府支持經濟措施持續、內地經濟回穩、以及旅客數字開始逐步回升，直言「零售市場未需要咁悲觀」。(kl)