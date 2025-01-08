08/01/2025 19:42

《再戰明天》費城聯儲總裁發表講話，中國公布CPI及PPI

《經濟通通訊社8日專訊》費城聯儲總裁發表講話，及中國公布CPI及PPI，料為周四（9日）市場焦點。



周四為美國前總統卡特的國葬和全國哀悼日，美股休市。各國重要經濟活動方面，美國總統拜登訪問意大利（至12日）。本港時間周四晚10:00pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一場有關2025年經濟預測的活動上發表講話。



*德國公布工業生產，歐元區公布零售銷售*



數據方面，周四中國公布12月貨幣供應M1，年率跌幅料由3.7%收窄至1.5%；12月貨幣供應M2年率升幅料由7.1%擴大至7.3%。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月出口；11月進口；11月零售銷售月率升幅料由0.6%擴大至1%；11月貿易收支料由59.5億澳元降至55.5億澳元。9:30am，中國公布12月消費者物價指數，年率升幅料由0.2%收窄至0.1%；12月生產者物價指數年率跌幅料由2.5%收窄至2.4%。3:00pm，德國公布11月出口，經季節調整月率料由下滑2.8%改善至升2%；11月進口經季節調整月率料由下滑0.1%改善至升0.7%；11月工業生產年率跌幅料維持於4.5%，經季節調整月率料由下滑1%改善至升0.5%。6:00pm，歐元區公布11月零售銷售，月率料由下滑0.5%改善至升0.3%，年率升幅料由1.9%收窄至1.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:中原建業(09982)等。



此外，明日百望股份(06657)將有基石投資者持股解禁。(wa)