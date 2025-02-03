08/01/2025 17:37

【大國博弈】巴克萊料騰訊未來數月股價受壓，憂禁美國人投資

《經濟通通訊社8日專訊》騰訊(00700)被美國國防部納入「中國軍事企業清單」(CMC)，巴克萊分析師表示，騰訊股價將於未來數月面臨壓力，而且在CMC清單停留的時間愈長，被列入財政部「非SDN中國軍工複合體公司名單」(NS-CMIC List)」的可能性就愈大，屆時美國投資者將被迫在12個月內出售該公司發行的證券，亦限制對被制裁公司投資。



*大股東售股情況複雜*



對於騰訊大股東，南非傳媒巨企Naspers旗下Prosus會否被迫出售持股，巴克萊則表示目前情況較複雜，圍繞騰訊股價的任何負面情緒以及由此造成的壓力，均不利Prosus和Naspers，特別是騰訊股價表現不佳。一旦騰訊最終被納入NS-CMIC清單，Prosus雖然不是一間美國公司，但其美國投資者不能持有Prosus，Prosus持股可能會面臨顯著的拋售壓力。



據港交所(00388)資料顯示，Prosus剛好於1月6日，即公司遭列入清單當日在市場減持了36.7萬股騰訊，平均價約409.73元，涉及資金約1.5億元，持股量由原本的24.01%，降至23.99%水平。騰訊亦於同日加大回購力度，較上日斥資多逾一倍，以提振信心。(rh)