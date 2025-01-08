08/01/2025 11:27
《港元利率》一、兩周拆息重上4.16厘，其餘各期利率無大變動
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息今日無大變動，僅一周及兩周利率各升近11基點。隔夜息跌不足1基點報4.11679厘，與樓按相關的一個月拆息亦微降至4.17274厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.14381厘，六個月及一年期拆息分別跌至4.1431厘和4.15446厘。
港元匯價早段在7.7739-7.7771之間上落，最新報7.7756，較前收市升0.02%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天(7日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，為今年首次。香港銀行體系結餘今日回落至約448億港元水平。
港股今日走軟，恒指低開56點後反覆喘定，一度倒升36點至19483，但之後受內地股市向下拖累，恒指最多曾跌316點，報19131。最新跌310點，報19137。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.14381厘，六個月及一年期拆息分別跌至4.1431厘和4.15446厘。
港元匯價早段在7.7739-7.7771之間上落，最新報7.7756，較前收市升0.02%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天(7日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，為今年首次。香港銀行體系結餘今日回落至約448億港元水平。
港股今日走軟，恒指低開56點後反覆喘定，一度倒升36點至19483，但之後受內地股市向下拖累，恒指最多曾跌316點，報19131。最新跌310點，報19137。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.11679
|-0.809
|一周
|4.16405
|+10.738
|兩周
|4.16762
|+10.81
|一個月
|4.17274
|-0.214
|兩個月
|4.14524
|+0.072
|三個月
|4.14381
|-0.071
|六個月
|4.1431
|-1.184
|一年
|4.15446
|-0.262
資料來源：香港銀行公會