08/01/2025 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.11679 -0.809 一周 4.16405 +10.738 兩周 4.16762 +10.81 一個月 4.17274 -0.214 兩個月 4.14524 +0.072 三個月 4.14381 -0.071 六個月 4.1431 -1.184 一年 4.15446 -0.262

《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息今日無大變動，僅一周及兩周利率各升近11基點。隔夜息跌不足1基點報4.11679厘，與樓按相關的一個月拆息亦微降至4.17274厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.14381厘，六個月及一年期拆息分別跌至4.1431厘和4.15446厘。港元匯價早段在7.7739-7.7771之間上落，最新報7.7756，較前收市升0.02%。金管局資料顯示，香港銀行昨天(7日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，為今年首次。香港銀行體系結餘今日回落至約448億港元水平。港股今日走軟，恒指低開56點後反覆喘定，一度倒升36點至19483，但之後受內地股市向下拖累，恒指最多曾跌316點，報19131。最新跌310點，報19137。(cl)資料來源：香港銀行公會