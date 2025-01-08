08/01/2025 15:25

巴克萊料1月港元將維持在7.75強方兌換保證價附近

《經濟通通訊社8日專訊》巴克萊發表研究報告預計，1月份港元將維持強勢，兌美元會維持在7.75強方兌換保證水平附近，因為股息派付、中國投資者南向資金流動以及新股活動帶動港元需求，應會在年底季節性因素中發揮作用，以保持港元流動性緊張，惟這或僅屬暫時性，隨後美元兌港元料將走高。



報告說，由於2024年底借貸成本上漲，港元匯價攀升至2022年6月以來最高，隔夜拆息於12月30日更創紀錄新高，預期香港上市中資企業派息因素，短期內會繼續支持港元強勢，預料從2024年12月至2025年2月期間有關派息總額將達1310億元。其中約70%會在1月6日至2月2日之間派發。



巴克萊估計，在派息因素及新股活動減弱後，全球因素可能會讓市場情緒保持低迷並支撐美元兌港元匯價。近期美元兌人民幣匯率升至7.30以上，增加了美元上行風險，而美國聯儲局上月令人意外的鷹派態度，也與英倫銀行和日本央行放鴿之信號形成鮮明對比。該行認為，內地不會推出大規模的財政刺激政策，並維持低於共識的2025年GDP增長預測。由於缺乏更好的投資選項，相信港股在岸買盤可望持續，惟港元若要持續升勢，則要更多外國投資者參與港股買賣。(cl)



