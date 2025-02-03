08/01/2025 08:57

【大國博弈】余永定：中國不應繼續補貼出口，免美方加稅有恃無恐

《經濟通通訊社8日專訊》內媒《觀察者網》援引中國社科院學部委員余永定稱，由於特朗普加徵關稅，貿易戰可能加劇，2025年中國出口會遭遇更多困難。但中國不應通過增加補貼和出口退稅的方式維持出口勢頭，這樣將使特朗普對加徵關稅更有恃無恐。



余永定說，特朗普揚言對中國要加徵60%關稅，大概率是一種「交易」策略，接下來實際關稅加徵幅度有多大，還需要進一步觀察。由於美國加徵關稅會惡化自身的通膨形勢，特朗普將不得不認真考慮這一後果。一些研究認為，特朗普60%關稅對中國GDP的影響是-1%左右，對中國GDP增速的拖累小於1%。



余永定表示，中國在過去這10多年來不斷調整經濟結構，對外需的依賴度逐步下降。近幾年中國對美國的出口比重也明顯下降。因此，特朗普關稅政策導致的中國對美出口減少，其對中國經濟增速的影響雖不可忽視，但仍是可控的。(ry)