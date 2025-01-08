08/01/2025 16:51

《行業數據》乘聯會：初步統計去年新能源乘用車零售同比增46%

《經濟通通訊社8日專訊》據乘聯會初步統計，2024年12月1日-31日，乘用車市場零售262.2萬輛，同比2023年12月同期增長11%，較2024年11月同期增長9%。2024年以來，累計零售2288萬輛，同比增長5%。



2024年12月1日-31日，全國乘用車廠商批發306.4萬輛，同比2023年12月同期增長13%，較2024年11月同期增長5%。2024年以來，累計批發2718萬輛，同比增長6%。



2024年12月1日-31日，乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比2023年12月同期增長46%，較2024年11月同期增長10%。2024年以來，累計零售1097.5萬輛，同比增長42%。



2024年12月1日-31日，全國乘用車廠商新能源批發150萬輛，同比2023年12月同期增長35%，較2024年11月同期增長5%。2024年以來，累計批發1221.8萬輛，同比增長38%。(jq)