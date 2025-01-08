08/01/2025 09:36

【聚焦人幣】中間價堅守7.2，即期開市升25點報7.3250

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1887，較上個交易日跌8點子，兩連跌，創2024年12月30日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至近1550點，為近七個月來最大偏離。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報7.3250，上個交易日即期匯率收盤報7.3275。



隔夜美國公布的就業市場總體穩定，服務業依然強勁，美元和美債收益率再度上行，人民幣外部壓力不斷上升，而內部市場供需失衡狀況難以改善，監管層料延續對中間價的過濾，等待特朗普出招。



野村最新點評稱，在2018-2019中美貿易戰期間，中國政府允許人民幣貶值以抵消對出口的負面影響。儘管如此，出於培育「強勢貨幣」、維護國內金融及房地產市場的穩定性，中國政府已經不太願意容忍人民幣兌美元大幅貶值。



凱投宏觀則認為，中國國債收益率仍會持續下跌一段時間，加之美國將對中國商品加徵關稅，預計到2025年底美元/人民幣匯率將走升至8元。(jq)