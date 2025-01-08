08/01/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌42點子報7.3317，創16個月低

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3317，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，創2023年9月8日以來16個月新低，全日在7.3250至7.3320之間波動，日內低位距交易區間下限僅5點。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌92點子，報7.3507。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1887，較上個交易日跌8點子，兩連跌，創2024年12月30日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至近1550點，為近七個月來最大偏離。



市場人士表示，國有大行繼續在境內投放美元流動性，助力匯市穩定，另外離岸人民幣流動性依舊非常緊，借此擠出人民幣空頭，避免離、在岸即期匯價的價差進一步拉大。短期人民幣貶值趨勢料難改，且待周五美國非農就業數據的關鍵指引。



瑞銀最新觀點認為，人民幣的貶值壓力不僅僅是加徵關稅，還有美元大幅走強的大背景，當然政府還是有決心和能力去管理人民幣匯率，預計上半年可以控制在7.4附近；如果加徵關稅消息出來可能下探至7.6附近，到年底接近7.6也是不到5%的貶值空間。(jq)



