08/01/2025 10:23

【大國博弈】商務部堅決反對軍企清單，轟美無端指責軍民融合戰略

《經濟通通訊社8日專訊》對於美國國防部將騰訊(00700)、寧德時代(深:300750)等多家中國企業列入「中國軍事企業清單」，中國商務部發言人回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對。



發言人批評，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，無端指責中國「軍民融合」戰略，並以此為由對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定。



中方呼籲美方尊重事實和規則，立即停止錯誤做法，為中國企業提供公平、公正、非歧視性待遇。中方將密切關注有關動向，並將採取一切必要措施堅決捍衛中國企業合法權益。(sl)