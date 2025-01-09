08/01/2025 17:26

FSMOne：恒指2025年目標價為19750點

《經濟通通訊社8日專訊》一站式網上基金、債券及股票金融科技平台FSMOne(香港))總經理沈家麟認為，中國股市的反彈浪能否持續，將取決於中美貿易因素和內地的長期結構性改革，而後者需要政策發力及放寬民營資本態度的兩個條件才能實現。以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2025年的目標價為19750點水平。以目標市盈率10倍計算，MSCI中國指數的2025年的目標價為72（以1月7日的收市價計算）。



*中國存在長期結構性問題，但中央積極應對挑戰*



沈家麟表示，中國長期的結構性問題猶在，其中包括超低通脹、內需疲弱、地方政府債務高企、以及房地產危機等。早年對於互聯網、教培和電玩遊戲的行業整改，以及對民營企業的打壓，均令內地企業估值持續受壓，投資者信心削弱，當前經濟形勢仍然嚴峻。不過，中央應對經濟挑戰的態度積極，預計明年將進一步加大行動。若然推出更多貨幣政策和財政政策，在「穩住房，促消費」的情況下，投資者情緒或許錄得改善。



*美聯儲年內進一步減息空間有限*



FSMOne(香港)環球債券部高級經理陳家朗認為，展望2025年，歐美地區的通脹率或會出現反彈，主因是工資上升、大宗商品價格、去全球化所帶來的供應端壓力等情況仍在，當中服務業及住房方面的通脹難以繼續回落。特朗普上任後，預料新政府將會實施更高關稅及驅逐非法移民等政策，都會令通脹重臨的風險上升，聯儲局於年內進一步減息的空間十分有限。另一方面，雖然近月美國的就業數據有所降溫，但距離衰退仍有一定距離，加上政府為支撐經濟而採取較寬鬆的財政政策，當地經濟仍有較大機會「軟著陸」。因此，偏高增長、偏高通脹、偏高利率與債息的格局很大機會於2025年持續。(cl)