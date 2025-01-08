08/01/2025 08:38

【外圍經濟】美國11月職位空缺增至809.8萬，高於市場預期

《經濟通通訊社8日專訊》美國勞工統計局數據顯示，美國11月份職位空缺增加25.9萬，達809.8萬個，高於市場預期的774萬。



11月份職位空缺率為4.8%，前一個月為4.7%；辭職率從2.1%降至1.9%；11月份有176.5萬人被解僱或裁員，前一個月為174.8萬。另外，10月數字從774.4萬修正為783.9萬。



*美國去年12月非製造業指數優於市場預期*



美國供應管理協會(ISM)公布，去年12月非製造業指數升至54.1，高於11月的52.1，高於市場預期的53.3。



另外，期內衡量原材料和服務業支付價格的指標升逾6點至64.4。新訂單指標升0.5點至54.2，與2024年均值一致。企業活動指標升4.5點，達3個月高位。與此同時，ISM服務業就業指標基本持平於51.4，表明企業對現有員工數量感到滿意。(rc)