08/01/2025 14:11

【外圍經濟】英偉達收市跌6.2%，創4個月來最大單日跌幅

《經濟通通訊社8日專訊》英偉達股價周二(7日)收市下跌6.2%，至140.14美元，抹去周一(6日)3.4%的漲幅，創4個月來最大單日跌幅。



英偉達CEO黃仁勳在CES 2025展示高度機密晶片GB10，稱是至今為止最小的Grace Blackwell晶片，並指產品已進入生產階段。



黃仁勳表示，將在全球推出三款全新Blackwell系統，同時生產Grace Blackwell超級計算機、消費級GPU，以及旨在理解現實世界的基礎模型NVIDIA Cosmos等。



分析指，英偉達的最新產品令市場對該公司的長期前景感到樂觀，但短期內上行空間並不像一些投資者所尋求的那樣大，影響股價。(rc)