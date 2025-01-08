08/01/2025 11:45

【外圍經濟】蘋果股票評級被下調至「賣出」，目標價為188美元

《經濟通通訊社8日專訊》蘋果的評級於周二（7日）被機構罕見下調至「賣出」評級。



美國獨立研究公司MoffettNathanson將蘋果的評級從「中性」下調至「賣出」，目標價為188美元，意味著蘋果股價將較當前水平下跌約22%。



MoffettNathanson的高級分析師Craig Moffett在降級報告中表示，雖然蘋果仍然是一家真正偉大的公司，但蘋果的壞消息其實鋪天蓋地，股價出現毫無根據的上漲。最令Moffett擔心的是，iPhone 16的銷售不溫不火，雖然新的人工智能(AI)軟件更新已經發布。在這種充滿挑戰的背景下，蘋果股價的前景很不幸，顯然沒有吸引力。(rc)