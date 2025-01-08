08/01/2025 15:51

【外圍經濟】日本企業對春季加薪態度積極，優衣庫率先加10%

《經濟通通訊社8日專訊》日本三大經濟團體的新年祝賀會周二(7日)於東京舉行，到場的大企業高層紛紛就2025年春季勞資談判（春鬥）作出對加薪態度積極的發言。



經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和在結束後的記者會上呼籲，為應對物價上漲，希望採取提高基本工資這一方式的加薪。往年春鬥前，時任首相岸田文雄等多次借此場合向經濟界提出加薪要求。不過，當天出席祝賀會的首相石破茂在致辭中並未提及。



雖然2023年和2024年實現了高水平加薪，但由於物價上漲，實際工資並未提高。經濟界基於這一現狀展現出積極意願。2024年春季勞資談判中，大企業平均加薪率為5.58%（經團聯統計），這是自1991年(5.60%)以來，33年來首次超過5%。



*UNIQLO母公司迅銷給新員工加薪10%*



優衣庫(UNIQLO)母公司迅銷公司在聲明中表示，計劃將新進員工的月薪從目前的30萬日圓提高到33萬日圓，門市經理的月薪將從39萬日圓上調至41萬日圓起。加薪將從3月開始生效。(rc)