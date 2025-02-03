09/01/2025 13:16

【大國博弈】騰訊遭美列黑名單，摩通料對騰訊基本面及盈利影響微

《經濟通通訊社9日專訊》摩根大通發表研究報告指出，騰訊(00700)被美國國防部列入中國軍事黑名單，預期對公司基本面及盈利影響微乎其微，由於業務性質為零售業。



摩通指出，上述黑名單不設美國基金投資限制，目前還沒有任何投資禁令，亦不應觸發ESG撤資或導致ESG評級下調。



雖然潛在下跌風險是騰訊等公司被列入其他實體名單風險，而影響在美國投資、採購，或在美國提供產品或服務能力，但始終被加入到上述黑名單與被移至其他實體清單並沒有直接關連或因果關係。此外，過去已有例子證明其公司可以從名單中剔除，例如中芯香港、小米(01810)。(rh)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。