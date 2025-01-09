09/01/2025 17:36

《外圍焦點》多名美聯儲官員講話，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社9日專訊》美國前總統卡特的國葬儀式將於今日（9日）舉行，美股休市一天，且昨日（8日）公布的小非農就業增幅放緩，投資者採觀望態度，美股小幅波動，三大指數收市互有升跌，道指升106.84點或0.25%，報42635.20點；標普500指數升9.21點或0.16%，報5918.24點；納指跌10.80點或0.06%，報19478.88點。港股方面，恆生指數收市報19240，跌38點或0.2%，成交1291億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一場有關2025年經濟預測的活動上發表講話。10:05pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯講話。10日凌晨12:00am，英倫銀行副總裁布里登就通脹和貨幣政策前景發表講話。1:40am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一場活動上發表講話。2:30am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟和貨幣政策前景發表講話。2:35am，美聯儲理事鮑曼在加州銀行家協會2025年銀行總裁研討會發表演講，主題為「對2024年的反思：貨幣政策、經濟表現和銀行監管經驗教訓」。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月零售銷售，月率料由下滑0.5%改善至升0.3%，年率升幅料由1.9%收窄至1.7%。(wa)