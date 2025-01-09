09/01/2025 07:50

《國金頭條》小非農就業增幅放緩，美股周四休市前小幅波動

《經濟通通訊社9日專訊》美國前總統卡特的國葬儀式將於周四（9日）舉行，美股休市一天，且周三（8日）公布的小非農就業增幅放緩，投資者採觀望態度，美股陷小幅波動。



美股三大指數收市互有升跌，道指升106.84點，或0.25%，報42635.20點；標普500指數升9.21點，或0.16%，報5918.24點；納指跌10.80點，或0.06%，報19478.88點。



人力資源服務公司ADP報告顯示，美國去年12月私人市場新增職位12.2萬個，少於市場預期的13.6萬個，是自去年8月以來的最小增幅，顯示勞動力市場需求放緩。22V Research的調查發現，大多數投資者比平常更關注即將於周五（10日）公布的非農就業數據。



美匯指數向上，日內一度上升0.75%，報109.21。美國12月ISM服務業價格指數飆升，刺激市場對通脹重臨的擔憂，有可能使聯儲局重新聚焦通脹問題，並進一步鞏固其鷹派立場，令美元保持強勢。



*英鎊兌美元一度下跌1.3%*



美元兌日圓升0.3%，報158.54。歐元兌美元跌0.62%，報1.0275。歐元區12月通脹率如預期升至2.4%，主要因能源價格的基數效應；核心通脹保持在2.7%的水平，反映歐元區通脹放緩趨勢持續。



英鎊兌美元一度下跌1.3%，至1.2321，為2024年4月以來最弱水平，因英國國債在持續通脹壓力影響下擴大跌幅。



紐約期金升0.46%，報每盎司2677.64美元。黃金價格上漲因美國ISM服務業指數上升引發通脹擔憂，加上聯局儲政策前景不確定性加劇。



美國燃料庫存大升，油價承壓向下。紐約期油跌1.14%，報每桶72.71美元；布蘭特期油跌1.09%，報每桶76.19美元。(jf)