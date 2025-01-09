09/01/2025 08:17

【外圍經濟】美國去年12月小非農新增職位12.2萬個，遜預期

《經濟通通訊社9日專訊》人力資源服務公司ADP周三（8日）發布的「小非農」就業報告顯示，美國去年12月私人市場新增職位12.2萬個，少於市場預期的13.6萬個，是自去年8月以來的最小增幅。



行業分類方面，教育和健康服務業最為強勁，在12月增加5.7萬個職位，建築業和休閑及酒店業亦新增超過2萬個職位。與此同時，薪酬增速表年上升4.6%，是2021年7月以來最低增速。投資者正等待即將於周五（10日）公布的非農就業數據，以判斷聯儲局利率政策走向。



*美國上周新領失業救濟人數意外減少1萬人*



不過，美國上周新領失業救濟人數意外下跌，並創下11個月以來最低水平，顯示2025年初美國勞動力市場仍然穩固。



美國勞工部公布截至1月4日的一周，美國新領失業救濟人數減少10000人，經季節性調整後約20.1萬人，市場普遍預期為21.8萬人。截至去年12月28日，該星期持續申領失業救濟人數增加3.3萬人，增至186.7萬人，合符市場預期。(jf)