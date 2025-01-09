09/01/2025 11:48

【美國大選】國際反應：德國總理駁斥特朗普，歐洲主權不可侵犯

《經濟通通訊社9日專訊》德國總理肖爾茨周三（8日）駁斥美國候任總統特朗普，關於動用經濟力量吞併加拿大，以及不排除武力奪取格陵蘭島的言論。



特朗普周二（7日）呼籲將加拿大併入美國，也不排除出兵奪取巴拿馬運河和格陵蘭島，並要求北約盟國將GDP的5%用於國防。



肖爾茨在柏林發表聲明稱，他與歐洲盟友在聯合通話中討論了最新事態發展，但沒有點名特朗普。他表示，大家一致認為尊重國家邊界和其他國家的主權是國際秩序的重要支柱。



聲明稱：「邊界不可侵犯適用於每個國家，無論是在我們的東邊還是西邊，每個國家都必須遵守，無論是小國還是強國。」



據一位不願透露姓名的知情人士透露，丹麥首相和波蘭總理參與了電話會議。法國外交部長Jean-Noel Barrot早些時候表示，特朗普的言論提醒歐洲需要更加果斷。他說：「在軍事和競爭力方面以強權為公理的世界，我們需要醒悟並增強自己的實力。」(jf)