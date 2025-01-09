09/01/2025 08:17

板塊/個股 新聞內容 晶片股：

中芯國際(00981)、

華虹半導體(01347)、

ASMPT(00522) 拜登擬加強AI晶片出口管制，

針對英偉達等公司人工智能晶片出口 內需股：

萬洲國際(00288)、

海底撈(06862)、

農夫山泉(09633) 內地今將公布12月CPI數據 三桶油：

中海油(00883)、

中石油(00857)、

中石化(00386) 美國燃料庫存大增，汽油庫存增633萬桶，

此前預估為增加50萬桶 騰訊(00700) 南下資金連續2日加倉騰訊，累計加倉225億 車股：

比亞迪(01211)、

長城汽車(02333)、

吉利汽車(00175) 12月乘用車銷量同比增11%，新能源車零售同比飆升46% 蘋概股：

舜宇光學(02382)、

比亞迪電子(00285)、

高偉電子(01415) 印尼維持對iPhone 16銷售禁令 安踏體育(02020) Q4安踏及FILA品牌零售金額高單位數增長，

其他品牌增長50-55% 特步國際(01368) Q4內地業務零售銷售錄高單位數增長 雲頂新耀(01952) 大股東減持逾5%股權料套現近8億 匯舸環保(02613) 公售超額認購54倍，今日掛牌 海螺材料科技(02560) 公售超購25倍，今日掛牌 比亞迪(01211) 發布智能旗艦MPV夏，指導價24.98萬元人民幣起

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 73.27 -0.08% 布倫特期油 76.22 -1.08% 黃金現貨 2661.66/盎司 0.00% 黃金期貨 2678.49/盎司 -0.05%

【要聞盤點】 1、道指升106.84點，或0.25%，報42635.20點；標普500指數升9.21點，或0.16%，報5918.24點；納指跌10.80點，或0.06%，報19478.88點。金龍中國指數三連跌，下跌0.7%，報6587.35點，百勝中國和蔚來對指數拖累最大。日期跌40.0點，或0.10%，報39852.5點。2、議息記錄顯示，多數美聯儲官員認為貨幣政策限制程度降低，對通脹與關稅政策影響表達擔憂，未來減息步伐或放緩，政策趨於平衡。3、有「美聯儲傳聲筒」之稱的尼克指出，美聯儲會議紀要顯示，多數官員傾向於本月底會議上維持利率不變。4、ADP數據顯示，美國12月私營企業新增職位12.2萬份，低於預期，為四個月最少，增速顯示就業和薪酬同步趨緩。5、CNN消息稱，特朗普或考慮宣布經濟緊急狀態，引用貿易法338條以迅速實施單邊進口關稅。6、財政司司長陳茂波訪印尼雅加達，宣傳香港作為基建項目集資平台，鼓勵當地企業透過新股上市籌集資金。7、財經事務局局長許正宇動議二讀稅務改革草案，包含全球最低稅(BEPS 2.0)及公司遷冊來港制度。8、中國周四將公布12月通脹數據，CPI同比漲幅預計降至0.1%，PPI同比下降2.4%，通脹進一步走弱。【焦點股】【油金報價】