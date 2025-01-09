09/01/2025 08:17
【開市Ｇｏ】美小非農遜預期，拜登擬卸任前加大限制AI晶片輸華
【要聞盤點】1、道指升106.84點，或0.25%，報42635.20點；標普500指數升9.21點，或0.16%，報5918.24點；納指跌10.80點，或0.06%，報19478.88點。金龍中國指數三連跌，下跌0.7%，報6587.35點，百勝中國和蔚來對指數拖累最大。日期跌40.0點，或0.10%，報39852.5點。
2、議息記錄顯示，多數美聯儲官員認為貨幣政策限制程度降低，對通脹與關稅政策影響表達擔憂，未來減息步伐或放緩，政策趨於平衡。
3、有「美聯儲傳聲筒」之稱的尼克指出，美聯儲會議紀要顯示，多數官員傾向於本月底會議上維持利率不變。
4、ADP數據顯示，美國12月私營企業新增職位12.2萬份，低於預期，為四個月最少，增速顯示就業和薪酬同步趨緩。
5、CNN消息稱，特朗普或考慮宣布經濟緊急狀態，引用貿易法338條以迅速實施單邊進口關稅。
6、財政司司長陳茂波訪印尼雅加達，宣傳香港作為基建項目集資平台，鼓勵當地企業透過新股上市籌集資金。
7、財經事務局局長許正宇動議二讀稅務改革草案，包含全球最低稅(BEPS 2.0)及公司遷冊來港制度。
8、中國周四將公布12月通脹數據，CPI同比漲幅預計降至0.1%，PPI同比下降2.4%，通脹進一步走弱。
【焦點股】
【油金報價】
2、議息記錄顯示，多數美聯儲官員認為貨幣政策限制程度降低，對通脹與關稅政策影響表達擔憂，未來減息步伐或放緩，政策趨於平衡。
3、有「美聯儲傳聲筒」之稱的尼克指出，美聯儲會議紀要顯示，多數官員傾向於本月底會議上維持利率不變。
4、ADP數據顯示，美國12月私營企業新增職位12.2萬份，低於預期，為四個月最少，增速顯示就業和薪酬同步趨緩。
5、CNN消息稱，特朗普或考慮宣布經濟緊急狀態，引用貿易法338條以迅速實施單邊進口關稅。
6、財政司司長陳茂波訪印尼雅加達，宣傳香港作為基建項目集資平台，鼓勵當地企業透過新股上市籌集資金。
7、財經事務局局長許正宇動議二讀稅務改革草案，包含全球最低稅(BEPS 2.0)及公司遷冊來港制度。
8、中國周四將公布12月通脹數據，CPI同比漲幅預計降至0.1%，PPI同比下降2.4%，通脹進一步走弱。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|晶片股：
中芯國際(00981)、
華虹半導體(01347)、
ASMPT(00522)
|拜登擬加強AI晶片出口管制，
針對英偉達等公司人工智能晶片出口
|內需股：
萬洲國際(00288)、
海底撈(06862)、
農夫山泉(09633)
|內地今將公布12月CPI數據
|三桶油：
中海油(00883)、
中石油(00857)、
中石化(00386)
|美國燃料庫存大增，汽油庫存增633萬桶，
此前預估為增加50萬桶
|騰訊(00700)
|南下資金連續2日加倉騰訊，累計加倉225億
|車股：
比亞迪(01211)、
長城汽車(02333)、
吉利汽車(00175)
|12月乘用車銷量同比增11%，新能源車零售同比飆升46%
|蘋概股：
舜宇光學(02382)、
比亞迪電子(00285)、
高偉電子(01415)
|印尼維持對iPhone 16銷售禁令
|安踏體育(02020)
|Q4安踏及FILA品牌零售金額高單位數增長，
其他品牌增長50-55%
|特步國際(01368)
|Q4內地業務零售銷售錄高單位數增長
|雲頂新耀(01952)
|大股東減持逾5%股權料套現近8億
|匯舸環保(02613)
|公售超額認購54倍，今日掛牌
|海螺材料科技(02560)
|公售超購25倍，今日掛牌
|比亞迪(01211)
|發布智能旗艦MPV夏，指導價24.98萬元人民幣起
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|73.27
|-0.08%
|布倫特期油
|76.22
|-1.08%
|黃金現貨
|2661.66/盎司
|0.00%
|黃金期貨
|2678.49/盎司
|-0.05%