09/01/2025 10:22

《中資異動》招金(1818)領漲3%，金價持續走高利好金礦股

《經濟通通訊社9日專訊》招金礦業(01818)現價升3.1%，報12.08元；紫金(02899)升1.6%，報14.86元；山東黃金(01787)升1.2%，報13.7元；靈寶黃金(03330)升1.4%，報3.54元。



紐約時段現貨金價最多升0.8%，每盎斯報2669.96美元。國際金價走勢堅挺，利好金礦股，儘管近期恒指走勢向下，但金礦股走勢偏強，現時普遍處於自12月底以來的上升浪。



現時，恒生指數報19384，升105點或升0.5%，主板成交逾388億元。國企指數報7038，升48點或升0.7%。恒生科技指數報4357，升50點或升1.2%。



即月期指新報19407，升106點，高水22點。即月國指期貨報7043，升50點，高水4點。即月科指期貨新報4369，升56點，高水11點。(vs)