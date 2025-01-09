09/01/2025 16:23

【外圍經濟】日本併購市場重煥活力，預計2025年交易規模擴大

《經濟通通訊社9日專訊》企業對業務擴張態度轉變，去年日本併購交易規模超過2300億美元，日本的交易撮合商預計，2025年將是更加繁忙的一年。



由於擁有充足的現金和低估值，日本企業正變得更加積極主動，與全球競爭對手和激進投資者抗衡，激進投資者抗衡對日本市場重燃投資興趣。



一些企業選擇通過高調的全球收購來快速擴張，比如日本製鐵，為達成交易目前已經起訴美國。摩根大通日本併購主管Satoshi Shimada表示，「我們正處在一個截然不同的時代。過去12至24個月，需要考慮收購要約、以及需要準備好考慮收購要約。」



分析指，在以前日本，將掛牌出售公司作為一個選擇是不可想象的。如今，企業正變得願意接受所有選項。



根據彭博社編制的數據，2024年，涉及日本企業的併購交易價值增長44%，達到2300億美元以上。這是自2018年以來增長最快的一年，與此同時，整個亞太地區的併購交易規模增長38%。(rc)