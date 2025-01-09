09/01/2025 11:11

蔡永雄料美聯儲上半年每季減息四分一厘，特朗普政策加大通脹壓力

《經濟通通訊社9日專訊》東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄表示，美國候任總統特朗普上場，中美關係料維持緊張，特朗普政府推出關稅措施的時點、規模和力度仍充滿變數，中美能否通過談判達成共識仍是未知之數。高質量發展和戰略性新興產業是國家重要戰略，已於人才和知識產權，以至新興科技領域，如「新三樣」(電動汽車、鋰電池和光伏產品)擁有領先地位，有利應對貿易保護措施。



*特朗普政策或加大通脹壓力，影響減息步伐*



他出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時表示，美國2024年經濟表現再超預期，美國經濟一支獨秀，2024年全年增長料達2.5%，高於其趨勢增速，而美國候任總統特朗普將於2025年1月上任，共和黨成功奪得參眾兩院控制權，預料特朗普大部分的政策主張有望通過，特朗普MAGA政策主要圍繞加強美國內部利益，或會對經濟增長帶來刺激，但亦可能加大通脹壓力，並影響未來美聯儲減息步伐。展望2025年，美國經濟將略高於趨勢增長，達1.9%。



*美聯儲上半年料每季減息四分一厘*



蔡永雄稱，預料美國通脹將溫和放緩，但仍會高於政策目標一段時間，預期2025年上半年美聯儲將每季減息四分之一厘，隨後減息步伐或進一步放慢，而為避免市場流動性過於緊張，預期將於2025年中前後對縮表進行調整，整體上，預測美國貨幣政策將繼續從緊縮走向中性。他又指，2025年歐洲央行料將每季起碼減息一次四分之一厘，全年減息1厘。(bn)



